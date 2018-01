Düren.

Deniz Naki will zeitnah nach Ostanatolien zurückkehren, die Vorbereitung auf die Rückrunde bei seinem Klub Amed SK startet. Die Schüsse auf sein Auto in der Nacht zu Montag ändern seine Reisepläne nicht. Amed SK wird in der Türkei als Mannschaft der Kurden wahrgenommen, üble Beschimpfungen und Schikanen gehören bei Auswärtsspielen zum ganz normalen Wahnsinn.