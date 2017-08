Aachen.

Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung? Das kann man nur hoffen, denkt man an die Erstklässler, die bald in unserer Region morgens unterwegs sind. Bedingt durch mangelnde Erfahrung und den vielzitierten kindlichen Leichtsinn ist das oft ein gefährliches Unterfangen. Das belegen auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes.