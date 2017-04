Demonstrationen gegen AfD-Parteitag bisher überwiegend friedlich

Köln. Die befürchteten Ausschreitungen bei den Demonstrationen gegen den AfD-Parteitag in Köln sind zunächst ausgeblieben. Dafür hatten etwa 10.000 friedliche Kundgebungsteilnehmer eine klare Botschaft für die Rechtspopulisten parat.

Die Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag in Köln sind bis zum Samstagnachmittag überwiegend friedlich verlaufen. „Ich bin sehr zufrieden darüber, dass wirklich die allerallermeisten Menschen sich daran halten, friedlich zu bleiben“, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies in einer ersten Zwischenbilanz. Alles weitere müsse man abwarten: „Ich bin sehr vorsichtig mit einer abschließenden Bewertung.“ Die Polizei war mit 4000 Beamten im Einsatz.

Am Morgen hatten die Delegierten des AfD-Bundesparteitags nur unter starkem Polizeischutz ihr Tagungshotel in der Innenstadt erreicht. Hunderte Demonstranten waren aufgezogen, so dass die AfD-Politiker einen Spießrutenlauf hinter sich bringen mussten. Die Rechtspopulisten wurden mit Sprechchören, Pfiffen und Transparenten empfangen. Nur das starke Polizeiaufgebot verhinderte, dass das Hotel von den Demonstranten abgeriegelt wurde.

Erzieherin Leonie Schürmer und Student Kristian Ecker haben sich trotz Regens und der frühen Uhrzeit mit ihrem Tandem zum Rufolfplatz aufgemacht. „Nein, nein, nein. Rassismus ist gemein“ steht auf ihrem Plakat. „Wir wollen gegen Rechts protestieren. Ich bin aber gegen geplante Blockaden“, sagt Leonie Schürmer. Sie will friedlich Flagge zeigen in ihrer Stadt. Die Stimmung unter den knapp 100 Protestlern ist ruhig. Nach der Information der Polizei - es sind keine Pyrotechnik und kein Alkohol erlaubt - radeln und gehen alle friedlich los.

Bei den Blockade-Aktionen kam es immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei. Zwei Polizisten wurden verletzt, ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Das Links-Bündnis „Solidarität statt Hetze“ warf der Polizei vor, sie habe die Gewaltdebatte in den vergangenen Wochen mit überzogenen Warnungen aufgebauscht. Letztlich habe das viele Menschen davon abgehalten, sich den Protesten anzuschließen. „Damit unterstützt der Polizeipräsident Jürgen Mathies mindestens indirekt die AfD und ganz konkret das von der Rechten geschaffene Klima aus Angst und Einschüchterung“, kritisierte das Bündnis.

Ab Mittag füllte sich dann der Heumarkt zur Hauptkundgebung. 80 Organisationen hatten unter dem Dach des Bündnisses „Köln stellt sich quer“ zum Protest aufgerufen. Auf der Bühne in Sichtweite des Maritimhotels haben sich auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihre Stellvertreterin Sylvia Löhrmann eingefunden. „Es ist unsere demokratische Pflicht, heute hier zu sein“, sagte Löhrmann unserer Zeitung.

Hannelore Kraft (SPD) sagte, es sei toll, mehr als 10.000 Kundgebungsteilnehmer auf dem Platz zu sehen. Sie sei mehrfach gefragt worden, warum sie eigentlich bei dieser Veranstaltung sprechen müsse. „Ich antworte mal damit: Aus meiner Sicht geht's um nicht weniger als um unsere Verfassung.“ Es gehe um die im Grundgesetz garantierte Würde aller Menschen. In der AfD sammelten sich Hetzer, Spalter, Ausgrenzer und Rassisten.

„Wahrscheinlich zählt für sie nicht mal die Würde von Lukas Podolski, weil dieser Ur-Kölner in Polen geboren ist. Das ist es, wogegen wir aufstehen“, sagte Kraft unter starkem Beifall der Anwesenden. In Nordrhein-Westfalen und in Köln im Besonderen herrschten ein Klima von Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit: „Deshalb sagen wir hier: Mit eurer Haltung seid ihr nicht willkommen in unserer Gesellschaft!“

Auch der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, und die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, sind vor Ort. „Die AfD gibt vor, sich für Schwache einzusetzen, aber das ist nicht der Fall“, sagte Kipping unserer Zeitung.

„Wir setzen einen Kontrapunkt zu denen da drüben“, sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker in ihrer Rede. „Rassismus und Fremdenhass beginnen eben nicht erst mit Gewalttaten und Anschlägen, sie beginnen mit Reden und Propaganda in Sälen, auf Flugblättern und auf öffentlichen Plätzen. Erst kommt die Rede und dann die Tat.“ Sie wisse, wovon sie spreche, sagte Reker. Die parteilose Politikerin war 2015 von einem rechtsradikalen Attentäter lebensgefährlich verletzt worden.

„Die Bürger zeigen, dass sie sich den Mund nicht verbieten lassen“, so Reker kurz nach ihrer kämpferische Rede auf dem Heumarkt. „Es ist eine Provokation der AfD, hier zu tagen, weil Köln für die Werte steht, die die AfD bekämpft.“

Der Präsident des Festausschusses Aachener Karneval, Frank Prömpeler, unterstützt die Kölner Karnevalisten bei ihrer Kundgebung für Toleranz im Kölner Grüngürtel. Mehr als 10.000 Menschen singen hier kölsche Lieder und demonstrieren für Vielfalt.

„Ich mag kein rechted Gedankengut. Aber man muss die AfD als Partei akzeptieren, schließlich darf man den Menschen das Denken nicht verbieten”, sagt Prömpeler unserer Zeitung. „Aber es ist ein Zeichen der Karnevalisten für die Demokratie. Wir müssen zeigen, dass unsere Stimme lauter ist.”

Im Stadtteil Deutz kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben die Personalien von etwa 100 Personen, nachdem diese versucht hätten, eine Polizeikette zu durchbrechen. An einer anderen Stelle in Deutz seien die Reifen eines Autos angezündet worden.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) warb für friedliche Proteste. „Rassismus und Antisemitismus müssen wir entschlossen widersprechen”, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. „Friedliche Demonstrationen und Optimismus sind genau das richtige Signal gegen die Angstmacherei der Rechtspopulisten.”

Er sagte aber auch: „Alle AfD-Mitglieder als Nazis zu beschimpfen oder den Parteitag zu blockieren, ist kein Gewinn für unsere Streitkultur.” Gewalt dürfe niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. „Jede Form von Gewalt diskreditiert den friedlichen Protest.”

Die Aussicht auf eine offene Konfrontation lässt die Parteispitze der AfD währenddessen zunehmend nervös werden. Das Vorstandsmitglied Alice Weidel warb deshalb für mehr Geschlossenheit.

Primärziel müsse es sein, „mit maximaler Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen”, sagte Weidel, die von Parteikollegen als eine von mindestens zwei Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl ins Gespräch gebracht wurde, in Köln. „Alle anderen Belange sind diesem Ziel bedingungslos unterzuordnen.” Bei einer Vorstandssitzung am Freitag in Köln hatte es nach Angaben aus Parteikreisen zuvor keine Einigung im wochenlangen Macht- und Richtungskampf gegeben.

Der schwelende Streit in der AfD-Spitze offenbart nach Ansicht von SPD-Generalsekretärin Katarina Barley „das wahre Gesicht der Partei und ihrer Führungsmitglieder”. „Es geht ihnen um persönliche Machtkämpfe. Die AfD hat keinen Plan, wohin das Land steuern soll”, sagte sie der „Passauer Neuen Presse” (Samstag).

Trotz schwindender Unterstützung will AfD-Chefin Frauke Petry ihrer Partei vorerst nicht den Rücken kehren. Sie werde ihre Verantwortung als Bundesvorsitzende weiterhin wahrnehmen, sagte Petry, nachdem sie am Samstag mit ihren Anträgen zur strategischen Ausrichtung der AfD auf dem Parteitag in Köln eine Niederlage erlitten hatte.

Sie zeigte sich aber enttäuscht darüber, dass sich die Parteitagsdelegierten „für einen leichten Weg” entschieden hätten. Auf die Frage, ob die AfD noch ihre Partei sei, antwortete Petry: „Ich werde mir bis zum Herbst ansehen, wie sich das weiter entwickelt.”

Die 600 Delegierten hatten zuvor beschlossen, nicht über die von ihr geforderte „realpolitische” Ausrichtung der Partei abzustimmen. Viel Applaus erhielt in Köln der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen. Er sagte mit Blick auf die Migrationspolitik der Bundesregierung: „Wir wollen nicht zur Minderheit im eigenen Land werden.”

Meuthen griff Petry in seiner Rede auch frontal an. Er sagte, ihre Idee, die AfD mittelfristig koalitionsfähig machen zu wollen, sei falsch. Mit „diesen Figuren” wolle die AfD nicht koalieren, erklärte er mit Blick auf die im Bundestag vertretenen Parteien.

Die Nervosität in der Parteispitze angesichts der Querelen hat einen Grund auch in den langsam wieder sinkenden Umfragewerten der Partei. Zuletzt lag sie in den Umfragen auf Bundesebene zwischen 7 und 10 Prozent. Im vergangenen Herbst hatte sie teils 16 Prozent erreicht.