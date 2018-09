Kerpen - Demonstranten verstärken Aktionen gegen Rodungen am Hambacher Forst

Kerpen. Im heftigen Streit um die geplanten Rodungen im Hambacher Forst für den Braunkohleabbau haben Umwelt- und Klimaaktivisten am Freitag den Druck verstärkt. Demonstranten trafen sich zu einer Mahnwache im Waldgebiet. Sie brachten Lebensmittel für die Bewohner der etwa 50 Baumhäuser im Forst mit.

Ein Sprecher der Organisation „Aktion Unterholz” hatte zuvor „Aktionen massenhaften zivilen Ungehorsams” angekündigt. Bis zum Nachmittag blieb im Wald alles friedlich. Es gab keine Festnahmen, wie eine Polizei-Sprecherin sagte. Sie sprach von unter 100 Demonstranten, ein Sprecher der Rodungsgegner von 150 bis 200.

Auf dem Weg in den Wald wurden die Demonstranten am Bahnhof Buir von der Polizei für Stunden gestoppt. Da der Hambacher Forst von der Polizei als „gefährlicher Ort” eingestuft wurde, mussten die Demonstranten ihre Personalien angeben und sich durchsuchen lassen, sagte die Polizeisprecherin. Das hätten die meisten verweigert und sich am Bahnhof auf den Boden gesetzt. Polizisten standen um sie herum. Der Sprecher der Rodungsgegner sprach von einem „Polizeikessel”. Später gaben die meisten Demonstranten ihre Personalien an und gingen weiter Richtung Hambacher Forst. Einige kehrten um und fuhren zurück.

Aufräumarbeiten am MIttwoch und Donnerstag

Am Mittwoch und Donnerstag hatte der Energiekonzern RWE unter starkem Polizeischutz Barrikaden, Möbelstücke und vieles mehr aus dem besetzten Wald abtransportiert. Ein RWE-Sprecher betonte, dass es sich dabei nicht um eine Räumung oder Rodung gehandelt habe, man habe den Wald lediglich gesäubert. Als Waldbesitzer sei RWE zum Beispiel verpflichtet, Rettungswege freizuhalten.

Der Hambacher Forst liegt im Südosten des Braunkohle-Tagebaus Hambach, in ihm stehen alte Buchen und Eichen. Zudem gibt es geschützte Arten wie die Bechsteinfledermaus. RWE will für den Braunkohleabbau gut 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, darf damit aber frühestens Anfang Oktober beginnen.

Aus Sicht des Energiekonzerns ist die Rodung unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Braunkohle ist deutlich weniger energiereich als Steinkohle und wird für die Kraftwerke deshalb in sehr großen Mengen benötigt. Transporte aus anderen Tagebauen oder größere Halden sind deshalb nicht betriebswirtschaftlich. Die Braunkohle aus dem Tagebau wird kurzfristig in den nahe gelegenen Kraftwerken verbrannt.

Gegen die Rodungspläne im Hambacher Forst gibt es seit langem Proteste, die sich gegen die Braunkohleverstromung insgesamt richten. In den nächsten Tagen und Wochen bis zum möglichen Rodungsbeginn werde der Widerstand sich verstärken, sagte der Sprecher von „Aktion Unterholz”. „Wir werden noch stärker”, sagte er.

„Wochenende des Widerstands”

Klimaaktivisten wollen sich aus Protest gegen die Rodungspläne im Hambacher Forst am Samstag erneut auf den Weg in das Braunkohlerevier machen. „Wir werden auf jeden Fall wieder in den Wald kommen”, kündigte ein Sprecher der „Aktion Unterholz” an. Unter anderem gehe es darum, die kaputt gegangene Infrastruktur der Waldbesetzer weiter zu reparieren. Die Organisation hatte in den vergangenen Tagen ein „Wochenende des Widerstands” ausgerufen.