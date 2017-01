Eupen.

Eupen ist das Ziel unserer rund acht Kilometer langen Wanderung. Wir starten in Kettenis. Vom Parkplatz an der Sport- und Festhalle gehen wir zurück zur Aachener Straße, biegen hier links ab und wandern bis zur Kreuzung. Dort benutzen wir den Zebrastreifen und gehen Richtung Talstraße. Bei der Bäckerei geht es nach links weiter in die Feldstraße.