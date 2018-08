Aachen - Das Problem mit der Hebammenausbildung

Aachen.

Die Zahl der Geburten steigt wieder, auch in der Region. Diese an sich erfreuliche Tatsache deckt jedoch ein Problem auf: Es gibt landauf, landab zu wenige Hebammen, die Geburtshilfe leisten. Das Interesse an einer Ausbildung hat merklich nachgelassen, und examinierte Hebammen steigen ganz oder teilweise aus dem Beruf aus.