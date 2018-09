Düsseldorf - Das Kindeswohl in Gefahr: Mehr Fälle beim Jugendamt gemeldet

Düsseldorf.

Die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen gehen immer häufiger Hinweisen nach, dass Kinder vernachlässigt oder sogar misshandelt werden. Die Jugendämter haben landesweit im vergangen Jahr in 39.478 Fällen ein Verfahren zur Einschätzung eingeleitet, ob das Kindeswohl gefährdet ist, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit.