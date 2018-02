Aachen - Das Bild August Piepers „ist nach 1933 nur noch braun“

Aachen.

Das Haus der Bischöflichen Akademie in Aachen trägt den Namen des katholischen Soziallehrers und Priesters August Pieper (1866–1942). Dass es auf Dauer so bleibt, ist seit einer Tagung dort am Wochenende unwahrscheinlicher geworden. Mehrere Historiker, Theologen und Kirchenexperten diskutierten über Piepers Haltung zum Nationalsozialismus.