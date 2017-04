Contergan-Opfer: NRW sagt weiter Hilfe zu

Köln. Mehr als 50 Jahre nach dem Contergan-Skandal sind die Opfer nach Angaben der NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) auf Hilfe angewiesen.

Contergangeschädigte Menschen benötigten „aufgrund ihrer spezifischen Bedarfe auch im Alter eine ganz besondere Form der Unterstützung“, sagte Steffens am Samstag in Köln bei einer Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des Interessenverbands Contergangeschädigter in NRW.

Das Land kümmere sich gemeinsam mit dem Interessenverband um konkrete Versorgungsmaßnahmen, um Fehl- und Unterversorgung zu beenden, erklärte die Ministerin. Um den Bedarf besser abzudecken, werde in Kürze in Nümbrecht ein ambulantes Schwerpunktzentrum für contergangeschädigte Menschen in NRW eröffnet.

Das von 1957 bis 1961 rezeptfrei vertriebene Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan des Aachener Pharma-Herstellers Grünenthal hatte nach der Einnahme durch schwangere Frauen bei schätzungsweise 10.000 Kindern zu dauerhaften Schäden und Fehlbildungen geführt.