Aachen - Clara Feys Seligsprechung: Die Netzschau

Aachen. Ihr Engagement im Kampf gegen Kinderarmut war beispiel-, ihr Einsatz für ihre Mitmenschen grenzenlos. Clara Fey gründete die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Am Samstag wurde sie im Aachener Dom seliggesprochen. Das sind die Reaktionen aus dem Netz.

Nächstenliebe (propter caritatem) und die Hingabe des Lebens (vitae oblatio) sind nur zwei Attribute, die die 1815 in Aachen geborene Ordensfrau auszeichneten.

Viele nahmen bereits am Freitag die bevorstehende Seligsprechung zum Anlass, um an all jene zu erinnern, die sich täglich in diesem Sinne altruistisch um andere Menschen kümmern:

Ein Hoch auf alle Claras zu allen Zeiten, mit und ohne Ordensgewand, denen die Nöte der andern nicht egal sind und die einfach was tun. #ClaraFey #heutebeidir #bistumaachen — oecherin (@oecherin) 4. Mai 2018

Dass die Ehrung überhaupt im Aachener Dom stattfinden konnte, ist Papst Benedikt dem XVI. zu verdanken. Er kehrte zur Praxis zurück, Seligsprechungen wieder in den jeweiligen Diözesen vorzunehmen. In der Kaiserstadt hatte es zuvor keine gegeben:

An diesem Samstag ist es soweit: #Deutschland bekommt eine neue #Selige. Die Seligsprechung Clara Feys ist die erste, die im @bistumaachen stattfindet.https://t.co/vIuqHwBROg — Vatican News (@vaticannews_de) 4. Mai 2018

Die Tochter des wohlhabenden Aachener Tuchfabrikanten Louis Fey und seiner Frau Katharina leiht vielen Schulen ihren Namen und erhält so Einzug in den Alltag vieler Schüler:

Sie hat mich als Schülerin am gleichnamigen Gymnasium mein Leben lang begleitet: #ClaraFey. Eine frühe Caritäterin und Frauenförderin. Heute wird sie in Aachen selig gesprochen.#frauenmachtcaritas https://t.co/9bkS5vqNU2 — Sabine Depew (@SabineDepew) 5. Mai 2018

Am Samstagvormittag war es dann endlich so weit. Das Portal Domradio.de übertrug das Pontifikalamt live:

Rund 1000 Ehrengäste, darunter NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Aachens Stadtoberhaupt Marcel Philipp, waren am Vormittag im Dom dabei, als Angelo Kardinal Amato, Präfekt der Kongregation für die Heilig- und Seligsprechungen in Rom und Hauptzelebrant im Gottesdienst, den Brief „Litterae Apostolicae“ von Papst Franziskus verlesen hat:



Tausende Menschen haben heute in und um den Aachener Dom die Seligsprechung von Clara Fey gefeiert. Ihr Orden hilft seit 1844 ausgebeuteten Kinder durch Bildung. Während der Industrialisierung hier bei uns, heute weltweit. pic.twitter.com/FQ36F1BFUA — Armin Laschet (@ArminLaschet) 5. Mai 2018

Wer nicht in die Kathedrale konnte beziehungsweise durfte, verfolgte das Ganze über eine Leinwand am Katschhof. Rund 1600 Gläubige aus aller Welt genießten beste Stimmung bei wunderbarem Wetter. Später wurde in der ganzen Stadt gefeiert, unter anderem auf dem Münsterplatz:





Auch die zahlreichen Nonnen, die teilweise aus Kolumbien, Peru und Indonesien angereist waren, konnten sich der Party-Atmosphäre nicht entziehen:



Tanzende Ordensschwestern zu Bigband Musik

Was ein schönes Fest zu Claras Ehren!#bistumaachen#clarafey https://t.co/tBdY5n9FlI

— Mama Eva (@arns_eva) 5. Mai 2018





Am Samstag feierte Karl Marx (1818-1883) seinen 200. Geburtstag. Clara Feys Zeitgenosse kämpfte wie sie gegen die Symptome der Industrialisierung - er mit Ideen, sie mit Nähe:



Am Geburtstag von #KarlMarx200 in #Aachen Seligsprechung #ClaraFey, deren Orden sich um die Opfer der Industrialisierung kümmerte pic.twitter.com/RkxS388YSm

— Anne Reidt (@AnneReidt) 5. Mai 2018

In der Folge des Kulturkampfes zog es sie nach Simpelveld in die Niederlande, wo sie ein neues Mutterhaus gründete und 1894 starb. Aus dem Nachbarland waren logischerweise ebenfalls zahlreiche Gläubige angereist: