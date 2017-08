Aachen.

Noch stehen Carla und Maschibi träge in ihrem Gehege in der schwülen Mittagshitze dieses bedeckten Spätsommertages. Zwischendurch gibt es ein Treffen mit den Dromedaren vom Nachbargehege am Zaun. Alle paar Stunden bekommen die Dickhäuter vom Pfleger eine kalte Dusche verpasst – auch den Elefanten ist an diesem drückenden Tag in Aachen heiß.