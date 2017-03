Aachen.

Seit mehr als 20 Jahren recherchiert Andrea Röpke in der rechten Szene. Ihre Ergebnisse flossen in Buchveröffentlichungen, TV-Beiträge und Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung. In mehreren Untersuchungsausschüssen zur Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) wurde die studierte Politologin als Expertin gehört.