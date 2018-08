Jülich. Chor im Labor: Das Forschungszentrum Jülich nimmt an der Aktion „Klingt nach Teamwork“ teil. Bei dem bundesweiten Wettbewerb im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 geht es um Teamwork. Der Forschungszentrums-Chor „ProTon“ und weitere Mitarbeiter aus Wissenschaft und Verwaltung haben gemeinsam das Bläck-Föös-Lied „Unsere Stammbaum“ gesungen.

„Das Lied bringt die Atmosphäre im Forschungszentrum auf den Punkt: international und zugleich voll rheinischer Fröhlichkeit“, heißt es dazu vom Forschungszentrum. Und so singen die Forscher in Laborkluft fröhlich vor sich hin, wie in dem eingereichten Video zu sehen ist.

Der Wettbewerb wird vom Bundesforschungsministerium und der Initiative Wissenschaft im Dialog ausgerichtet. Das Video ist im Netz zu sehen.