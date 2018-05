Aachen.

Der Neubau steht, die weißen Kittel liegen bereit, und an künftigen Aufgaben dürfte es ebenfalls nicht mangeln. Bei der Eröffnung des Center for Biohybrid Medical Systems (CBMS) am Freitag wurde auf dem Campus Melaten der Grundstein für die Erforschung einer weiteren Zukunftstechnologie gelegt.