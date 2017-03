Erkelenz.

„Zuhören. Entscheiden. Handeln.” prangt in großen Lettern über der Bühne in der Stadthalle von Erkelenz. Dorthin hat die CDU am Donnerstagabend die Parteibasis zu einer ihrer fünf Regionalkonferenzen eingeladen, um mit den Mitgliedern über das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 14. Mai zu diskutieren.