Aachen.

In das Aachener Projekt Campus West kommt Bewegung: Wie NRW-Wissenschaftsministern Svenja Schulze (SPD) am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte, wird der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) als Eigentümer des Areals die Projektkoordination an ein Konsortium aus RWTH, Stadt Aachen und regionalen Industriepartnern übertragen.