Aachen - Bundespolizei kontrolliert einreisende Busse: Über 50 Strafanzeigen

Aachen. Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Aachen-Brand mehrere Busse kontrolliert, die über die Autobahn 44 die deutsch-belgische Grenze passiert hatten. Viele der Insassen konnten keine gültigen Papiere aufweisen - insgesamt wurden über 50 Strafanzeigen gefertigt, eine Person wurde festgenommen.

Eigenen Recherchen zufolge hatte ein großer Teil der einreisenden Personen am Samstag in Paris eine Demonstration der iranischen Widerstandsbewegung „Nationaler Widerstandsrat des Iran“ (NWRI) besucht.

Wie der Pressesprecher der Bundespolizei Bernd Küppers auf Nachfrage mitteilte, dauerten die Kontrollen in der Debeyestraße von Mitternacht bis in den frühen Morgen an. Es seien über 50 Strafanzeigen gefertigt und ein Mensch festgenommen worden.