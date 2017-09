Kasalla und Bajaasch spielen am Freitag zum Auftakt beim Koelschen Ovend

Das 75. Bundesfest des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften beginnt am Freitag, 8. September, um 18 Uhr in St. Gangolf in Heinsberg mit einem ökumenischen Gottesdient. Auf dem Burgberg schließt sich ein Großer Zapfenstreich an. Von dort geht es nach einer Kranzniederlegung in das knapp 3000 Quadratmeter große Festzelt an der Schafhausener Straße zu einem Koelschen Ovend mit den Bands Kasalla und Bajaasch, der um 20 Uhr beginnt. Restkarten an der Abendkasse.

Am morgigen Samstag, 9. September, wird ab 8 Uhr auf der Schießanlage in Wegberg-Tüschenbroich der neue Bundeskönig ermittelt. Ab 11 Uhr gibt es Livemusik am Festzelt, ab 14 Uhr wird ein Vogelschuss demonstriert. Fahnenschwenker sind ab 16 Uhr auf dem Festplatz Gangolfusstraße aktiv. Um 17 Uhr wird dort der neue Bundeskönig proklamiert und von der Stadt Heinsberg empfangen. Um 20 Uhr beginnt der Festabend im Festzelt mit der Showband „Royal Flash“ und Sarah Schiffer. Restkarten an der Abendkasse.

Nach der Krönung des neuen Bundeskönigs gibt es am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr eine Festmesse mit dem Aachener Bischof Helmut Dieser. Gegen 11.30 Uhr setzt sich dann der Festzug in Richtung Festzelt in Bewegung. Für die Strecke von 2,8 Kilometern werden die Teilnehmer etwa drei Stunden benötigen. Gekennzeichnet ist der Zugweg durch rot-weiße Fähnchen an den Straßenlaternen.

Weitere Informationen: www.schuetzenbruderschaft-hs.de