Düsseldorf.

In der Ecke stehen Blumen, der junge Künstler strahlt: Chris Akordalitis hat die Abschlussprüfung hinter sich. Ein letztes Mal stellt der 28-Jährige an der Kunstakademie Düsseldorf aus. Seine großformatigen, bunten Arbeiten von Tieren und Städten füllen einen ganzen Raum. Angesichts des Abschieds sei ihm „bittersweet” zumute, aber er freue sich auf das was kommt, versichert er.