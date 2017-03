Bücher- und Kunstbörse für „Menschen helfen Menschen“

Aachen. „Multifunktional“ kommt das Kulturzentrum „Altes Rathaus“, die „gute Stube“ Würselens, nächste Woche Samstag, den 18. März, wieder daher. Wo sonst an einem Abend Kabarett, an einem anderen Musik, an einem weiteren Lesungen oder auch Kunstausstellungen stattfinden, ist an diesem Tag an der Kaiserstraße 36 von 10 bis 16 Uhr ein riesiges Angebot an neuen und antiquarischen Büchern, an Schallplatten oder Bildern im wahrsten Wortsinne „aufgetischt“.

Mehr zum Thema

Auf einer Ausstellungsfläche von rund 120 laufenden Metern warten auf der 15. Würselener Bücher- und Kunstbörse wieder Tausende „Schätze“ auf ein neues Zuhause. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, die einzelnen Themenbereiche müssen nur noch aufgebaut werden: Im Foyer, im ehemaligen Sitzungssaal und dem langen Gang zum Stadtarchiv finden unzählige Bücher, allesamt nach Themen sortiert, ihren Platz. In weiteren Räumen ist dann eine Schallplattenbörse aufgebaut, auf der Vinyl- oder Schellackpressungen wie die zahlreichen Büchertische ebenfalls zum Stöbern einladen. Dort sind auch CDs und DVD in reicher Zahl erhältlich.

Gleich nebenan breitet sich die Kunst aus, mit Bildern sowohl namhafter als auch unbekannterer Künstler. Angeboten werden alte und neue grafische Werke oder Aquarelle und Ölbilder (siehe Bericht unten). In allen drei Bereichen (Bücher, Schallplatten und Bilder) finden sich vorwiegend neue Angebote, die auf keiner der vorherigen Veranstaltungen zu haben waren.

Für diese 15. Auflage der Würselener Veranstaltung zugunsten des Vereins „Menschen helfen Menschen“ sind wieder unglaublich viele Spenden zusammengekommen, sodass ein sehr feines Angebot zusammengestellt werden konnte. Der Zeitungsverlag Aachen als Veranstalter stellt die kompletten Einnahmen „Menschen helfen Menschen“ zur Verfügung.

„Die Unterstützung ist nach wie vor sehr groß, die Bereitschaft, sich von Dingen zugunsten hilfsbedürftiger Menschen zu trennen, beeindruckend. Dafür vor der 15. Würselener Bücher- und Kunstbörse ein herzliches Dankeschön“, sagt Bernd Mathieu, Chefredakteur der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten sowie ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins „Menschen helfen Menschen“. Dieser unterstützt finanziell einzelne Mitmenschen, Familien oder auch Vereine und Institutionen in der Region, die nachweislich unverschuldet in Not geraten sind.

„Antiquarisches – Modernes – Wertvolles“ zu finden, wird den Interessenten an diesem „Festtag“ leicht gemacht, denn die handverlesenen Angebote sind sehr preiswert gestaltet. Und die Themenvielfalt sucht wohl ihresgleichen.

Druckwerke mit Themen aus Aachen, der Eifel, der Dürener, Jülicher oder Heinsberger Gegend, aus Holland oder Belgien und der gesamten Region sind einmal mehr in besonders großer Zahl vorhanden. Das gilt aber auch für die anderen Themen.

Erstmals sind auch die Wände des Seitentraktes zum Stadtarchiv hin auf einer Seite der Kunst vorbehalten, die sich somit im Vergleich zu den Jahren zuvor weiter ausbreitet. So kann es vorkommen, dass der Fan guter, alter Rockmusik die Schallplattenbörse mit seinen persönlichen Fundstücken verlässt und auf dem Weg hinaus noch ein Bild entdeckt, das er mitnehmen möchte oder sich mit Büchern seiner Interessengebiete versorgt.

Das historische Gemäuer macht an diesem Tag jedenfalls seinem Namen als „Kulturzentrum Altes Rathaus“ alle Ehre. Und mittendrin Bürgermeister Arno Nelles, der wieder die Schirmherrschaft übernommen hat und persönlich das eine oder andere „Fundstück“ mit gut zwei Dutzend weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern als Verkäufer an den Mann/die Frau bringen wird.

Ein Besuch der 15. Würselener Bücher- und Kunstbörse lohnt sich garantiert. In doppelter Hinsicht: Da geht es ums Entdecken und Erwerben von „Schätzchen“ für wenig Geld. Und am Ende steht wieder eine erkleckliche Summe bereit, „die komplett zur Unterstützung derjenigen bereitgestellt wird, denen es alles andere als gut geht“, sagt Bernd Mathieu.