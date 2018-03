Herzogenrath/Kerkrade - Buber-Plakette für Kabarettisten Paul van Vliet

Herzogenrath/Kerkrade.

An großen Bahnhof ist der Mann aus Den Haag durchaus gewöhnt. Im Februar feierte Paul van Vliet gemeinsam mit der früheren niederländischen Königin Beatrix und vielen geladenen Gästen deren 80. Geburtstag in Amsterdam. Am 23. November 2018 steht van Vliet selbst im Mittelpunkt. Dann erhält der 82-Jährige im Theater Kerkrade die Martin-Buber-Plakette für sein Engagement für Kinderrechte in aller Welt.