Brückenabriss am Kreuz Aachen: A544-Sperrung sorgt für Staus

Aachen.

Der „Überflieger“ am Aachener Kreuz ist Geschichte. Acht Bagger, der größte von ihnen 70 Tonnen schwer, rückten dem 133 Meter langen Bauwerk aus dem Jahre 1968 mit Meißeln und monströsen Zangen zu Leibe. Dafür ist die Autobahn 544 in Richtung Europaplatz seit Freitagabend bis voraussichtlich Mittwoch 4 Uhr komplett gesperrt und sorgte am Wochenende für Staus auf der Umleitungsstrecke über die Ausfahrt Aachen-Zentrum.