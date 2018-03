Maasmechelen - Brennender Karnevalswagen löst tödliche Massenkarambolage aus

Maasmechelen.

Ein brennenden Karnevalswagen hat am Mittwoch einen verheerenden Massenunfall in der belgisch-niederländischen Grenzregion ausgelöst. Bei dem Auffahrunfall kam am frühen Morgen ein 51-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben, ein Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.