Braunkohlegegner legen Kraftwerk lahm, 13 Festnahmen

Eschweiler. Ein Trupp von Umweltaktivisten hat am Mittwoch Förderbänder zur Kohlezufuhr am Braunkohlekraftwerk Weisweiler besetzt. Wegen Kohlemangels musste der Energiekonzern RWE nach eigenen Angaben drei von vier Kraftwerksblöcken vom Netz nehmen. Später am Tag gab die Polizei bekannt, 13 Personen verhaftet zu haben.

Die Betriebsüberwachung hatte am frühen Morgen die vermummten Personen auf dem Gelände entdeckt und die Polizei alarmiert. Acht der Aktivisten legten Förderbänder lahm, fünf kletterten auf Bagger am Kohlebunker des Kraftwerks. Die Kohlezufuhr für das Kraftwerk wurde gestoppt.

„Das ist ein Sabotage-Akt”, sagte ein Polizeisprecher. Eine technische Einheit mit Spezialkräften der Polizei rückte an, um die Aktivisten, die sich festgekettet haben, loszulösen. Das Aktionsbündnis Weshutdown sprach von mehreren Dutzend Aktivisten auf dem Betriebsgelände, die Polizei von gut einem Dutzend.

Nach Informationen unserer Redaktion befanden sich gegen Mittag nur noch drei Aktivisten auf dem Gelände. Mit Hilfe von Höhenrettern der Feuerwehr wurden sie von dem Förderband geholt, die Aktion war gegen 12.20 Uhr beendet.

„Eine festgenommene Person wies eine Fußverletzung auf”, sagte Polizeisprecher Paul Kemen am Mittwochnachmittag. „Wie diese entstanden war, bedarf noch der weiteren Klärung.” Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Festgenommener, der angab, ansteckend erkrankt zu sein, kam unter polizeilicher Begleitung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Insgesamt nahm die Polizei 13 Aktivisten wegen der Störung öffentlicher Betriebe und Hausfriedensbruchs fest.

Die Ermittlungskommission der Aachener Polizei und die Aachener Staatsanwaltschaft haben neben den Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands auch Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen. Die Polizei wies darauf hin, dass die Strafandrohung bei der letzten genannten Straftat bei bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe liegt.

Drei Festgenommene, deren Personalien zunächst noch nicht bekannt waren, sollen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kraftwerksblöcke wurden anschließend wieder angefahren, sie sollten bis gegen 15 Uhr wieder am Netz sein.

Die Stromversorgung der regionalen Großverbraucher Forschungszentrum Jülich und Stawag Aachen war nicht gefährdet, da diese über eigene Kraftwerke für den Notfall verfügen.

Das Kraftwerk Weisweiler stößt nach Angaben des Bund für Umwelt und Naturschutz NRW auf Datengrundlage von 2015 jährlich 18 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus und liegt damit bundesweit auf Platz 5 klimaschädlichsten Anlagen.

Während sich in Bonn die Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz in Bonn als Klimavorreiter inszenierten, schafften die Kohlebagger weiter Tatsachen, heißt es in einer Erklärung des Aktionsbündnisses Weshutdown. Ein Bündnis-Sprecher sagte am Morgen: „Wir nehmen den Kohleausstieg selbst in die Hand.”

Unsere Redaktion war mit mehreren Mitarbeitern vor Ort, wir berichten aktuell weiter.