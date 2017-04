Aachen/Baesweiler.

Dem 31-Jährigen, der im Mai vergangenen Jahres in der Wache der Puffendorfer Wehr Feuer gelegt haben soll, droht als Maximalstrafe das Urteil „lebenslänglich“. Denn der Tatvorwurf umfasst nicht nur besonders schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Bedrohung, sondern auch gefährliche Körperverletzung und vor allem versuchten Mord. In der Nacht vom 26. auf 27. Mai entkamen zwei Feuerwehrleute nur mit Not dem gefährlichen Rauchgas, das die Wache in Folge der Brandstiftung füllte.