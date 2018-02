Düsseldorf - Bowie-Musical „Lazarus” feiert Premiere in Düsseldorf

Düsseldorf. Rund zwei Jahre nach dem Tod von David Bowie wird „Lazarus”, das einzige Musical des Popstars, erstmals in Deutschland aufgeführt. Für die deutschsprachige Erstaufführung in Düsseldorf wird am Samstag um 19.30 Uhr das eigentlich wegen Renovierung geschlossene Schauspielhaus ausnahmsweise wieder geöffnet.

Bowie schrieb das Musical kurz vor seinem Tod gemeinsam mit dem irischen Dramatiker Enda Walsh. In New York und London war das Rockmusical mit vielen berühmten Klassikern Bowies ein Publikumserfolg. Bowie hatte noch schwer krank an „Lazarus” gearbeitet und die Uraufführung in New York Ende 2015 erlebt, bevor er im Januar 2016 starb.

Die Regie bei der Düsseldorfer Premiere führt Matthias Hartmann, der seit seiner Amtsenthebung am Wiener Burgtheater wieder als freier Regisseur arbeitet. „Lazarus” knüpft an das Ende des Films „Der Mann, der vom Himmel fiel” (1976) an, in dem Bowie die Hauptrolle des Thomas Newton gespielt hatte.

Die Geschichte des Außerirdischen Newton, der auf der Suche nach Wasser für seinen Heimatplaneten auf der Erde strandete, wird in dem Musical verrätselt weiter geführt. In der Rolle Newtons gastiert der norwegische Performer und Sänger Hans Petter Dahl in Düsseldorf.