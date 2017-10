Region.

Mit Zufällen ist es so eine Sache. Hans-Dieter Falter hat so einige erlebt. Oder besser: überlebt. Das begann schon im Kindesalter, als der heute 71-Jährige einen gefährlichen „Spielplatz“ vorfand. Falter hat die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und seiner Hinterlassenschaften am eigenen Leib gespürt.