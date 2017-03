Blitzeinbruch: Mit Auto durch Supermarkt-Mauer gefahren

Heerlen.

Auf spektakuläre Weise sind unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in einen Supermarkt in Heerlen eingebrochen. Sie setzten einen gestohlenen Wagen rückwärts in voller Fahrt gegen die Außenmauer des Gebäudes und durchbrachen so die Wand. Der angerichtete Schaden war gewaltig - die Beute aber nicht.