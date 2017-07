Bereits verbreitet: die Rettung aus der Notfalldose

In Mönchengladbach-Neuwerk hat das dortige Krankenhaus ein Projekt vorgestellt, das der Idee von Björn und Rudolf Bigdon ähnelt. Die Verantwortlichen haben dort eine sogenannte Notfalldose eingeführt. Die Notfalldose sollen die Patienten in ihrem Kühlschrank aufbewahren, damit sie besser gefunden werden kann.

In dieser Dose soll sich ein Informationsblatt befinden, auf dem aktuelle Angaben zum Gesundheitszustand, zu Allergien, eingenommenen Medikamenten und zu einer etwaigen Patientenverfügung vermerkt sind.

Auch die Zielsetzung ähnelt der des Lebensrettungsbriefes der Bigdons. „Die Dose, die alle wichtigen Informationen für den Mediziner sammelt, erspart kostbare Zeit“, sagte Notärztin Dr. Nina Meißner.

Neben dem Krankenhaus Neuwerk beteiligt sich auch das Johannes-Etienne-Krankenhaus und die Niederrheinklinik an dem Projekt „Notfalldose“.

Solche Notfalldosen gibt es bereits in vielen anderen deutschen Städten. Sie funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip: An der Wohnungstür weist ein Aufkleber darauf hin, dass sich die Dose mit den Informationen im Kühlschrank befindet. In der Dose ist dann ein Zettel zu finden, der die Rettungskräfte mit Informationen versorgen soll.