Vossenack - Biker-Strecke Panoramastraße: Bürgerinitative sieht Verbesserung

Vossenack.

„Wenn wir in den vergangenen Jahren nicht so hartnäckig gewesen wären, dann hätte sich hier gar nichts getan. Wir werden an der Sache dranbleiben“, sagt Rolf Wenzler. Die Sache – das ist der Motorradverkehr auf der Panoramastraße zwischen Vossenack und Schmidt. Das sind Lärm und Raserei, die einigen Anwohnern schon lange die Nerven rauben.