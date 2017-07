Köln.

Joachim Meisner hat oft über sein Begräbnis gesprochen. Viele Besucher hat er in die Gruft der Kölner Erzbischöfe in den Kellergewölben des Doms geführt, auf einen leeren Fleck an der Wand gezeigt und dazu gesagt: „Da komme ich mal hin, ich mache da unten die Reihe weiter.“ Jetzt ist der Moment gekommen.