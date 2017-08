Bergbau in der Region: Eine multimediale Übersicht

Aachen.

In der Region Aachen wird an drei Stellen Braunkohle gefördert: Garzweiler, Hambach und Inden. Die Frage, ob sie tatsächlich noch benötigt wird, führt immer wieder zu Protesten. Auch die Folgen für die Umwelt und Umsiedlungen stehen jederzeit im Fokus. Gegner und Förderer haben ihre eigenen Ansichten. In unserer Multimedia-Reportage beleuchten wird beide Seiten in Bild, Text und Video.