Brüssel - Belgier sind Europameister beim Rasen in Baustellen

Brüssel.

Geschwindigkeitsüberschreitungen in Baustellen auf Autobahnen sind sehr gefährlich - trotzdem halten sich viele belgische Autofahrer nicht an die Begrenzung von 70 Stundenkilometern. Wie Untersuchungen in elf europäischen Ländern ergaben, sind unsere Nachbarn vor und in Baustellen am schnellsten unterwegs.