Köln - Belgier Johan Vanneste wird neuer Chef am Kölner Flughafen

Köln.

Der belgische Luftfahrt-Manager Johan Vanneste wird neuer Chef am Flughafen Köln/Bonn. Diese Entscheidung traf der Aufsichtsrat am Montag einstimmig, teilte das Unternehmen mit. Vanneste sei ein „seit vielen Jahren erfolgreich tätiger, international erfahrener Manager in der Luftfahrtindustrie”, hieß es in der Mitteilung.