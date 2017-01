Brüssel.

Die Umstellung an den belgischen Zapfsäulen war zwar angekündigt. Dennoch vollzog sie sich am 1. Januar eher unbeachtet: Das Super-95-Benzin ist aus dem Angebot verschwunden, stattdessen bieten die belgischen Tankstellenbetreiber ab sofort flächendeckend den Umweltkraftstoff E10 an.