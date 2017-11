Beim Europa-Forum mit dem Botschafter reden

Aachen. Nach dem Forum mit dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn und unserem Brüsseler EU-Korrespondenten Detlef Drewes im Oktober beschäftigt uns das Thema Europa natürlich weiter.

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, deshalb zu einer Veranstaltung mit dem deutschen Botschafter in Brüssel, Rüdiger Lüdeking, in unser Medienhaus Aachen ein. Das Forum findet statt am Freitag, dem 24. November, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, im Pressehaus-Casino, Dresdener Straße 3, 52066 Aachen.

„Außenpolitik live – Diplomaten im Dialog“ ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Auswärtigen Amt Berlin. „Wir gemeinsam in Europa – ein Blick aus Belgien“ heißt das Motto an diesem Abend mit dem erfahrenen deutschen Diplomaten. Nach einem kurzen Eingangsstatement des Botschafters beginnt direkt die Diskussion mit dem Publikum, es ist also keine klassische Podiumsveranstaltung. Sie haben sofort das Wort! Moderiert wird die Leser-Diskussion von AZ/AN-Chefredakteur Bernd Mathieu.

Die Redaktion würde sich sehr freuen, Sie an diesem Abend bei uns im Verlag begrüßen zu dürfen. Anschließend ist zu einem kleinen Imbiss mit Getränken eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung mit Angabe der Personenzahl: Telefon 0241/5101346 (montags bis freitags 9 Uhr bis 17 Uhr), Fax 0241/5101360, E-Mail: anmeldung@zeitungsverlag-aachen.de