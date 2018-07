Köln - Bei den Kölner Lichtern wird Feuer an den Himmel gemalt

Köln.

Die ausufernde Wasserfarbmalerei seiner Enkel hat Georg Alef inspiriert. Der Cheffeuerwerker der Kölner Lichter will es ihnen am übernächsten Wochenende für Hunderttausende Zuschauer gleichtun. Wie die Kinder vom Blatt Papier auf die Tapete an der Wand abschweiften, will er vom glitzernden Rhein auf den dunklen Nachthimmel überschwenken und ein immer größeres Feuergemälde schaffen – synchron zur Musik, wie es bei den Kölner Lichtern Tradition hat.