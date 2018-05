Eupen - Bayern-Bläserband Labrassbanda krönt den Eupen Musik Marathon

Eupen. Abwechslungsreiche Künstler, internationale Besucher und ein Wetter, das sich die Veranstalter nicht besser hätten wünschen können: Der 27. Eupen Musik Marathon war ein voller Erfolg. Rund 8500 Menschen waren am Wochenende in Eupen, um zu entspannen, zu feiern und ein vielfältiges Programm rund um den Marktplatz zu erleben.

Höhepunkt und krönender Abschluss des Wochenendes waren die bayerischen Blasmusiker von Labrassbanda, die mit ihrer energiegeladenen Show sicher einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterließen.

Spielten die Künstler am Samstag noch auf vier Bühnen, wurden die musikalischen Standorte am Sonntag um fünf weitere ergänzt. Rund um den Marktplatz gab es Straßenmusik, Chorgesang, Rap, Pop- und Rockmusik zu hören.

Besonders beliebt, vor allem beim jüngeren Publikum, war die Elektrostage auf einem Hinterhof, abgelegen vom Getümmel auf der Flaniermeile. Schon beim Betreten des Eingangs wurde deutlich: Was hier zählt, sind Bass und Lautstärke. Das hielt die Besucher allerdings nicht davon ab, dicht an den Boxen, vorne an der Bühne zu tanzen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.