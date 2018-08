Merzenich/Kerpen - Baumaterial für Brandsätze in Wohnmobil am Hambacher Forst gefunden

Merzenich/Kerpen. Nachdem am Dienstag Polizisten am Hambacher Forst mit brennenden Molotowcocktails beworfen worden waren, haben Beamte der Aachener Polizei am Mittwochabend Baumaterial für weitere Brandsätze in einem Wohnmobil gefunden. Zwei Personen wurden festgenommen. Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrzeugs sahen sich die Beamten genötigt, ihre Schusswaffen zu ziehen.

Bereits am Dienstagabend hatten Beamte auf einer Werkstraße am Forst, der früheren Landesstraße 276, genau dieses Wohnmobil kontrollieren wollen, als es gerade in das Waldstück fuhr. Wenig später wurden sie von vermummten Personen mit Steinen, Feuerwerkskörpern und zwei Molotowcocktails - Brandsätzen in Glasflaschen - beworfen. Die Wurfgeschosse trafen niemanden. Die Flaschen zersprangen, der Inhalt brannte auf dem Boden ab.

Vor diesem Hintergrund stoppten Polizisten das Gefährt am Tag darauf in Buir. Im Wagen fanden sich ein 20-Liter-Benzinkanister, mehrere leere Glasflaschen und Stofflappen. „Diese Gegenstände sind dazu geeignet, Molotowcocktails herzustellen“, sagte der Sprecher der Polizei Aachen Paul Kemen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aachen wurde das Wohnmobil umgehend beschlagnahmt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Mann und eine Person neutralen Geschlechts. Beide sind bereits wegen politisch motivierter Kriminalität polizeilich in Erscheinung getreten. Nach ihrer zweifelsfreien Identifizierung wurden sie noch am Abend entlassen.

Während der Kontrolle hatte ein weiteres Fahrzeug angehalten. Der Fahrer und seine Begleiterin störten die Kontrolle nach Angaben des Polizeisprechers verbal, verhielten sich unkooperativ und aggressiv und gestikulierten. Als der Fahrer der Aufforderung nicht nachkam, unkontrollierte Bewegungen einzustellen und die Hände sichtbar vorzuhalten, „zogen die Beamten aus Eigensicherungsgründen die Schusswaffe und führten so die Kontrolle durch“, wie Polizeisprecher Kemen angab. Nach Feststellung ihrer Personalien durften beide Personen weiterfahren.