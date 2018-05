Aachen - Bahn-Pendler müssen sich wegen Bauarbeiten auf Behinderungen einstellen

Aachen.

Bahn-Pendler müssen sich zwischen Aachen und Mönchengladbach wegen Bauarbeiten an neun Bahnhöfen auf Behinderungen einstellen. Die Bahnhöfe werden in den Sommerferien fit gemacht für den Rhein-Ruhr-Express, wie Deutsche Bahn am Dienstag in Aachen mitteilte.