Köln - Bahn entfernt alle Liebesschlösser von der Kölner Rheinbrücke

Köln. Die Liebesschlösser auf der Kölner Hohenzollernbrücke sind eine Tradition. Tausende Paare haben im Laufe der Jahre Schlösser am Absperrgitter der Brücke befestigt und die Schlüssel in den Rhein geworfen. Am Montag gab die Deutsche Bahn bekannt, dass alle Schlösser aus Sicherheitsgründen und zum Korrosionsschutz von der Eisenbahnbrücke entfernt werden müssen.

Mehr zum Thema

Die Liebesschlösser sind seit langem eine Touristenattraktion. Anfang Juli sollten bereits einige von ihnen entfernt werden. Dabei ging es nicht um das Gewicht der Schlösser, sondern um den benachbarten Fußgänger- und Radfahrerweg, so ein Sprecher der Stadt Köln. Manche Schlösser ragten zu weit auf den Weg und stellten somit eine Gefahrenquelle dar.

Am Montag teilte die Deutsche Bahn mit, dass nun doch alle Schlösser von der Brücke entfernt werden müssen. Dies sei nötig, da der Korrisionsschutz des Zauns erneuert werden muss, erklärte ein Sprecher der Bahn der „Kölnischen Rundschau“. Nur so können Rostschäden an der Brücke vermieden werden.

Eine Bahnsprecherin in Berlin erläuterte der Deutschen Presse-Agentur, die Vibration der vielen Züge auf der Rheinbrücke am Hauptbahnhof versetzte die Schlösser in Bewegung, ihr Metall reibe das Metall des Geländers ab. Das verursache Schäden.

Wann die Schlösser entfernt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben noch keinen festen Zeitplan für die Baumaßnahme. Auch ist noch unklar, wieviele Schlösser es tatsächlich sind oder was mit ihnen passieren soll. Die Deutsche Bahn will dazu Gespräche mit der Stadt Köln führen.

Eine andere Art von Geländer soll aber nicht vorgesehen werden, es ist also wahrscheinlich, dass künftig wieder Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke hängen.

Die Hohenzollernbrücke ist eine der meistbefahrenen Eisenbahnbrücken Deutschlands. Neben den Gleisen können Fußgänger über die Brücke laufen und die Liebesschlösser an einem Zaun anbringen. Die Schlüssel werden in den Rhein geworfen - auf dass die Liebe immer halten möge. Alle Schlösser zusammen wiegen schätzungsweise 40 bis 45 Tonnen. Zum Vergleich: Ein ICE bringt es auf mindestens 400 Tonnen.