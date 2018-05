Aachen - Badeseen in der Region ausgezeichnet

Gefahr durch antibiotikaresistente Bakterien

Stichprobenartige Gewässeruntersuchungen des BUND in den Kreisen Borken und Viersen haben in allen Fällen den Nachweis multiresistenter Keime erbracht. Kurz zuvor hatte der WDR in eigenen Untersuchungen in der Ruhr mulitresistente Keime nachgewiesen.

Der BUND sieht in den Kreisen Borken und Viersen einen klaren Zusammenhang mit der dort praktizierten Intensivtierhaltung.

„Es gibt einen konkreten Zusammenhang zwischen den hohen Besatzdichten an Schweinen und dem Nachweis antibiotikaresistenter Keime. Ursache dafür ist der zu hohe Einsatz von Antibiotika bei der Tierhaltung“, sagt BUND-Gewässerschutzexperte Paul Kröfges.