Düsseldorf/Aachen.

Als die kleine Josie mit elf Monaten an einem Frühlingstag am Fenster sitzt und draußen die Vögel beobachtet, ist es endlich soweit. Sie schaut zu ihrer Mutter Jennifer B., hebt die rechte Hand und legt den Zeigefinger auf den Daumen. Schon seit das Kind vier Monate alt war, hat ihre Mutter ihr zusätzlich zum Sprechen einzelne Gebärden gezeigt – doch an diesem Tag gebärdet Josie zum ersten Mal selbst: Vogel bedeutet die Geste. Und es wird nicht ihre letzte sein.