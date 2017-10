Aachen.

„The same procedure as last year“ würde Butler James feststellen, frei übersetzt: „Alle Jahre wieder.“ Auch das nächste Jahr beginnt beim Aachener Verkehrsverbund (AVV) wie gehabt: mit „moderaten Preissteigerungen“ bei Bussen und Bahnen in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren und Heinsberg.