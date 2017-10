Aachen.

Der Aachener Elektroautomobilhersteller e.GO expandiert in einem Maß, das noch vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Bis 2022 sollen in vier Werken in Aachen jährlich bis zu 100.000 Fahrzeuge produziert werden. Etwa 2000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze will die e.GO AG schaffen.