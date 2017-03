Autobahnkreuz Köln-West am Wochenende gesperrt

Köln.

Die Autobahn 4 ist am kommenden Wochenende in beide Fahrtrichtungen im Autobahnkreuz Köln-West gesperrt. An der Stelle wird das Trägergerüstes am neuen Überbau der Autobahn entfernt. Geplant sind die Arbeiten von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr.