Auto prallt gegen Hauswand: Fahrer flüchtet

Kerkrade.

Ein 23-jähriger Mann ist am Sonntag bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Kerkrade geprallt. Dabei zerschellte der Wagen in seine Einzelteile und der Motor flog etwa 30 Meter durch die Luft. Dies hielt den Mann aber nicht davon ab, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen.