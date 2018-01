Kerkrade - Auto in Kerkrade fängt beim Fahren plötzlich Feuer

Kerkrade. Ein Auto im niederländischen Kerkrade hat am Freitagmittag aus zunächst ungeklärten Gründen Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte seinen Wagen im letzten Moment noch parken und sich retten.

Wie das niederländische Nachrichtenportal 1limburg.nl berichtet, fuhr der Mann gegen 11.30 Uhr auf dem Haanraderweg in Kerkrade, als sein Renault zu brennen begann. Der Fahrer parkte sein Auto an der Meinweiderstraat und brachte sich in Sicherheit.

Die Flammen breiteten sich schnell aus. Der Autobesitzer befürchtete, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser übertreten könnten. Dies konnte die Feuerwehr jedoch verhindern und das Fahrzeug löschen.

Das Auto wurde durch das Feuer komplett zerstört.