Dortmund - Auszeichnung für Aachener Klinikum

Dortmund.

Das Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen hat den Kinder-Herz-Innovationspreis NRW erhalten. Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie „Innovative Forschung“ ging an das Projekt „Lerntherapie für Kinder mit angeborenem Herzfehler“, wie die Organisatoren gestern mitteilten.