Weitere Infos zu der Ausstellung

Anschrift: La Boverie, Parc de la Boverie 3, B-4020 Lüttich, www.laboverie.com

Erreichbarkeit: Am besten im Parkhaus beim Einkaufszentrum Médiacité parken; von dort sind es 200 Meter Fußweg.

Mit dem Bus: Am Bahnhof Liège-Guillemins verkehren zahlreiche Buslinien. Die Linien 2 und 3 (ab Haltestelle Opéra) halten beide an der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke Belle Liègeoise.

Originell: Mit dem „Maastaxi“ zum Museum fahren. Gegenüber dem Aquarium-Museum, am Quai Van Beneden, liegt der zentrale Anlaufpunkt mit Ticketservicestelle für den Start zu Ausflugsfahrten auf der Maas mit den komfortablen Schiffen Vauban und Atlas V. Die kleine Flotte fährt an sieben Tagen in der Woche, vom 1. April bis 31. Oktober. Die Abfahrtszeiten gelten stündlich in beide Richtungen zwischen zehn und 18 Uhr.

Es gibt sechs Haltestellen, drei am linken und drei am rechten Maasufer, darunter auch der Quai de Rome, an der Belle Liègeoise Brücke, über die man zum Museum gelangt. Fahrpreis: pro Halt ein Euro. Weitere Informationen – auch in deutscher Sprache – gibt es auf den Internetseiten: www.navettefluviale.be, www.liege-croisieres.com und www.ouftitourisme.be

Öffnungszeiten und Ticketpreise: „John Cockerill, 200 Jahre Zukunft“ noch bis zum 17. September 2017. Die Ausstellung ist durchgehend auch in deutscher Sprache dargestellt. Eintritt: zwölf Euro für Erwachsene. Das Museum ist dienstags bis sonntags, von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Dauerausstellung ist am ersten Sonntag jeden Monats kostenlos.